Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 3 FOTO: FEDEBEIS

Las emociones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 continuaron con el tercer día de competencia, donde la selección de Béisbol de Panamá cayó por primera vez, en un 8-4 ante México en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

La tropa panameña vio caer su invicto, a pesar de que fabricaron cuatro carreras en la alta del tercer episodio y una en el quinto, mientras que los mexicanos hicieron una en el primero, seis en el tercero, una en el cuarto y una en el sexto.

