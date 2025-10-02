BÉISBOL Béisbol -  2 de octubre de 2025 - 08:18

Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 3

Repasa a continuación cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en Panamá.

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 continuaron con el tercer día de competencia, donde la selección de Béisbol de Panamá cayó por primera vez, en un 8-4 ante México en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Grupo A

Posición, equipo, juegos jugados, juegos perdidos, promedio

1- México 3 - 3 - 0 - 1.000

2- Panamá 3 - 2 - 1 - 0.667

3- Guatemala 3 - 2 - 1 - 0.667

4- Costa Rica 4 - 1 - 0.250

5- Honduras 3 - 0 - 3

Grupo B

1- Cuba 3 - 3 - 0 - 1.000

2- Puerto Rico 3 - 2 - 1 - 0.667

3- Islas Vírgenes 4 - 2 - 2 - 0.500

4- Bahamas 3 - 1 - 2 - 0.333

Aruba 3 - 0 - 3 - 0.000

Los panameños ahora tienen marca de 2-1 tras ganar sus primeros dos encuentros del grupo A ante Costa Rica y Honduras.

