Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 3

Las emociones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 continuaron con el tercer día de competencia, donde la selección de Béisbol de Panamá cayó por primera vez, en un 8-4 ante México en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.
Tabla de posiciones tras la jornada 2 del Premundial de Béisbol U23
Grupo A
Posición, equipo, juegos jugados, juegos perdidos, promedio
1- México 3 - 3 - 0 - 1.000
2- Panamá 3 - 2 - 1 - 0.667
3- Guatemala 3 - 2 - 1 - 0.667
4- Costa Rica 4 - 1 - 0.250
5- Honduras 3 - 0 - 3
Grupo B
1- Cuba 3 - 3 - 0 - 1.000
2- Puerto Rico 3 - 2 - 1 - 0.667
3- Islas Vírgenes 4 - 2 - 2 - 0.500
4- Bahamas 3 - 1 - 2 - 0.333
Aruba 3 - 0 - 3 - 0.000
Los panameños ahora tienen marca de 2-1 tras ganar sus primeros dos encuentros del grupo A ante Costa Rica y Honduras.