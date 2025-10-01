Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  1 de octubre de 2025 - 23:47

Premundial de Béisbol U23: Panamá perdió el invicto ante México

México superó a Panamá en la tercera fecha del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en nuestro país.

FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá cayó por pizarra de 9-5 ante México en la tercera jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en La Chorrera.

La tropa panameña fabricó cuatro carreras en la alta del tercer episodio y una en el quinto, mientras que los mexicanos hicieron una en el primero, seis en el tercero, una en el cuarto y una en el sexto.

Eduardo Tait pegó un cuadrangular en cuatro turnos, remolcó dos carreras y anotó una para destacar por los canaleros junto a Adrián Sugastey, quien sonó de 4-1 con 1 carrera anotada.

Por México, Elvin Carrillo conectó de 3-2 con 1 triple, 2 anotadas y 1 base por bolas.

Panamá perdió el invicto en el Premundial de Béisbol U23

Los panameños ahora tienen marca de 2-1 tras ganar sus primeros dos encuentros del grupo A ante Costa Rica y Honduras.

El equipo dirigido por Aníbal Reluz cerrará la primera fase enfrentando a Guatemala, el jueves 2 de octubre en el Estadio Mariano Rivera (8:00 pm).

