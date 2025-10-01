Premundial de Béisbol U23: Panamá perdió el invicto ante México

La Selección de Béisbol de Panamá cayó por pizarra de 9-5 ante México en la tercera jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en La Chorrera.

¡No se pudo! México venció 9-5 a Panamá y se coloca de primer lugar en el grupo. Guatemala y Panamá están empatados en el segundo lugar y mañana se definirá el clasificado. Gracias por la sintonía #BeisRPC @FedebeisOficial pic.twitter.com/x6PGKgo2fp

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La tropa panameña fabricó cuatro carreras en la alta del tercer episodio y una en el quinto, mientras que los mexicanos hicieron una en el primero, seis en el tercero, una en el cuarto y una en el sexto.

Eduardo Tait pegó un cuadrangular en cuatro turnos, remolcó dos carreras y anotó una para destacar por los canaleros junto a Adrián Sugastey, quien sonó de 4-1 con 1 carrera anotada.

Por México, Elvin Carrillo conectó de 3-2 con 1 triple, 2 anotadas y 1 base por bolas.

Panamá perdió el invicto en el Premundial de Béisbol U23

Los panameños ahora tienen marca de 2-1 tras ganar sus primeros dos encuentros del grupo A ante Costa Rica y Honduras.

El equipo dirigido por Aníbal Reluz cerrará la primera fase enfrentando a Guatemala, el jueves 2 de octubre en el Estadio Mariano Rivera (8:00 pm).