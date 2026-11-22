Sin goles de Raphinha, líder con 15 goles, ni Kylian Mbappé, con un penalti fallado contra el Celta, Yassir Zabiri, delantero del Racing de Santander, dio un paso adelante, marcó un doblete, sumó su décimo y undécimo tanto e incluso se situó tercero en la tabla de goleadores de LaLiga por delante de Lamine Yamal.

Fue el protagonista en la tabla de goleadores, porque entró en el podio y porque fue el único de los cuatro primeros que anotó algún tanto, además por partida doble, para concentrar en cuatro goles de diferencia la distancia entre el primero, Raphinha, y el tercero, Zabiri. Mbappé es segundo con trece aciertos, a dos del líder.

Ante Budimir llegó a nueve, al marcar el 1-0 de Osasuna al Málaga; Fermín López alcanzó los ocho goles en la remontada del Barcelona al Villarreal; Roberto Fernández, el goleador del 0–1 del Espanyol al Athletic Club, lleva siete y Jude Bellingham, con el 1-1 en el 2-1 del Real Madrid al Celta, Lucas Boyé, con el 2-1 en el 3-1 del Alavés al Deportivo de A Coruña, y Alex Baena, que marcó para el Atlético de Madrid en Getafe, han logrado seis.

Carlos Espí, salvador de nuevo para el Real Madrid, ha marcado tres en 44 minutos en esta Liga.

Clasificación de goleadores en la jornada 13 de LaLiga

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 13 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Con 11 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 9 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna).

Con 8 goles: Fermín López (Barcelona).

Con 7 goles: Roberto Fernández (Espanyol); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fer Niño (1p) (Elche); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

Con 5 goles: Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga).

Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) y Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).

Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Marc Bartra y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Martín Satriano (URU) (Getafe); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí, Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes (Real Sociedad); Isaac Romero (Sevilla); Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikautadze (1p) (GEO) (Villarreal).

Con 2 goles: Robert Navarro, Aitor Paredes y Nico Williams (Athletic Club); Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) e Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Nsongo Bil (CMR) y Mario Soriano (Deportivo); Germán Valera (Elche); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Carlos Dotor (Málaga); Pablo García y Sergio Canales (Racing de Santander); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Ander Barrenetxea (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra, Kike Salas y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Carlos Romero, Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Tajon Buchanan (CAN) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Denis Suárez, Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG), Ángel Pérez y Mikel Rodríguez (Alavés); Oihan Sancet y Yuri Berchiche (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG), Johnny Cardoso (USA) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Gerard Martín, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals, Antony (BRA) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p), Miguel Román, Javi Rodríguez, Pablo Durán y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats e Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Dani Requena, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Alejandro Catena, Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p), Sergio Martínez e Iker Luque (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López, Pathe Ciss (SEN) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras y Federico Valverde (URU) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín y Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Manu Bueno, Juan Iglesias y Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol, Copete y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA), Tani Oluwaseyi (NIG) y Ayoze Pérez (Villarreal).

FUENTE: EFE