LeBron James recibió un pase de Anfernee Simons justo después de la mitad de la cancha y dio un paso antes de que el jugador de 41 años lanzara un tiro de 10,6 metros que entró limpiamente, en una destacada noche de NBA.

James corrió de vuelta con las palmas extendidas, asintió con la cabeza y se lamió los labios mientras Miami pedía tiempo muerto y los Sixers ponían a todo volumen la remezcla de la canción "LeBron, LeBron, LeBron" para casi 20.000 aficionados que gritaban dentro del estadio.

Un destacado LeBron en la NBA

James tuvo una temporada espectacular, como ningún otro, en su primer año con los Philadelphia 76ers.

Anotó 14 puntos consecutivos en el segundo cuarto, siendo este el momento culminante de su primer triple-doble con los Sixers. James sumó 25 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes en su mejor partido en general para Filadelfia, y Tyrese Maxey anotó 30 puntos para liderar a los 76ers a una victoria de 111-104 sobre el Miami Heat en un partido de la NBA Cup el miércoles por la noche.

“Si necesitan que desempolve la capa de vez en cuando”, dijo James, “todavía puedo hacerlo”.

James ha tenido una temporada magnífica en su primer año con los Sixers y los ha llevado a un récord de 15-4, el mejor de la Conferencia Este.

LeBron James, que cumplirá 42 años el 30 de diciembre, ha anotado al menos 20 puntos en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Rompió su propio récord como el jugador de mayor edad en lograr un triple-doble en la historia de la NBA. Sus 126 triples-dobles de carrera superan la suma de los de Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant y Scottie Pippen.

“Tuve un par de oportunidades y pude aprovecharlas”, dijo James. “Sé cuando mi mano se siente bien, especialmente desde afuera. A ver cuánto tiempo puedo mantenerlo”.

Erik Spoelstra, entrenador de los Heat, dirigió a James cuando Miami ganó campeonatos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013. Spoelstra dijo sobre James antes del partido: “El tiempo siempre gana. Pero ahora mismo, le está dando una lección al tiempo”.

Brillante con Sixers

James ha brillado mientras los Sixers siguen ganando con alineaciones variadas. Jugaron un segundo partido consecutivo sin Joel Embiid (enfermedad), y Jaylen Brown fue descartado tras la primera mitad por una contractura en el isquiotibial izquierdo.

Antes de esta temporada, los Sixers estaban prácticamente perdidos cuando Embiid se perdía un partido. Esta temporada no hay de qué preocuparse. Embiid se sienta y James brilla. Brown se lesiona y Edgecombe anota 18 puntos. Maxey es Maxey, tan resistente y a menudo tan dominante como cualquier otro jugador de los Sixers, tras una temporada que le valió su primera titularidad en el All-Star.

James enumeró algunos de los logros de sus compañeros de equipo —Embiid es MVP, Brown es MVP de las Finales de la NBA— y reconoció cómo su talento le ha aliviado la carga.