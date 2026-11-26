Este jueves 26 de noviembre continúan las acciones de la Súper Ronda del Premundial U12 desde República Dominicana con acción panameña.

Venezuela vs México

Cuba vs República Dominicana

Argebtina vs Brasil

Puerto Rico vs Curazao

Perú vs Nicaragua

Destacada jornada previa en el Premundial U12

Estados Unidos hizo ocho carreras en las primeras dos entradas para vencer a Venezuela 10 a 4 y mantenerse invicto. Kal Rios, Aiden Izquierdo y David Thomas conectaron jonrones. Rios terminó de 2-2 con tres anotadas y dos empujadas.

Por su parte Cuba derrotó a Panamá 9 a 2 y se mantiene en la lucha por la cima, Tyler Ruiz la sacudió de jonrón y bateó en total de 3-2 con dos anotadas y tres empujadas.