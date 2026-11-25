El estadounidense con raíces mexicanas David Benavidez volverá al escenario el próximo mes de diciembre, en velada de Premier Boxing Champions ante el pegador polaco Michal Cieslak, en choque titular de la categoría de peso crucero.

Benavidez, invicto en 32 peleas, con 26 por la vía rápida unificará sus cinturones AMB y OMB ante Cieslak (28-2, 22 KOs), actual campeón CMB, en el evento estelar de la noche pactado a 12 asaltos.

David Benavidez vs Michal Cieslak. Fecha, hora y dónde ver choque crucero

Fecha: 5 de diciembre

Hora: 8:00 P.M.

Dónde ver en vivo: La velada de PBC será transmitida a través de las señales de RPC y Telemetro, con Lo Mejor del Boxeo.

Además, el invicto estadounidense Vergil Ortiz estará en el combate coestelar ante Brian Mendoza, recientemente anunciado como reemplazo de Keith Thurman, en un pleito que será el estreno del púgil de Dallas, Texas, luego de conquistar el cetro interino del CMB en los súperwélter.