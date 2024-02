Serie del Caribe 2024: "No vamos a jugar diferente", José Mayorga

Sobre la semifinal, Mayorga indicó que: “es un partido donde cualquier cosa puede pasar”. “Espero en Dios que las cosas se den a nuestro favor para poder estar en la final y hacerlo también en la final”, añadió.

Más reacciones tras la 4ta victoria en la Serie del Caribe 2024

“Al comienzo (del torneo) no empecé de la mejor manera y ayer no jugué (ante Nicaragua). Me puse a trabajar en lo que tenía que hacer y no perdí el enfoque y las cosas se dieron de la mejor manera”, dijo Joshwan Wright, de 23 años, que juega en la organización de los Atléticos de Oakland.

Mayorga, por su parte, consideró que el éxito de su equipo, que no era considerado como unos de los favoritos al llegar a la cita caribeña, se debe a la unión existente entre los jugadores.

“Yo le doy crédito a los muchachos, han estado trabajando individualmente, todos trabajan fuerte, entrenan juntos y son unos profesionales”, sostuvo el manager. “Creo que la unión que tenemos y el deseo de representar bien a Panamá es la clave de nosotros".

FUENTE: MLB