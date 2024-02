Serie del Caribe 2024: Partidos para hoy sábado 3 de febrero

La Serie del Caribe 2024 llega a su tercer día este sábado 3 de febrero y son 3 los partidos que se jugarán, iniciando desde as 10:30 am con el duelo entre Venezuela y Curazao, seguido del partido de los Federales de Chiriquí, es decir Panamá vs México y cerrando con el clásico entre República Dominicana y Puerto Rico.