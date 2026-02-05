Serie del Caribe 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

La Serie del Caribe 2026 entrará en su cuarto día de competencia, con dos partidos de alto nivel a disputarse en Jalisco, Guadalajara.
Los Charros de Jalisco, representantes de México Rojo, le tomaron nuevamente la medida a los Tomateros de Culiacán (México Verde) y, tal como ocurrió durante la temporada invernal mexicana, este miércoles volvieron a derrotarlos con pizarra de 4 carreras por 2, en el partido que cerró la penúltima jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrada en el Estadio Panamericano de esta ciudad.
Partidos para hoy jueves 5 de febrero - Serie del Caribe 2026
- Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) vs Panamá (Federales de Chiriquí) a las 3:00 P.M. en el Estadio Panamericano de los Charros
- República Dominicana (Leones del Escogido) vs México Verde (Tomateros de Culiacán) a las 8:05 P.M. en el Estadio Panamericano de los Charros