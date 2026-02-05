SERIE DEL CARIBE Béisbol -  5 de febrero de 2026 - 08:19

Serie del Caribe 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero

La Serie del Caribe 2026 ya dio inicio y se extenderá hasta el 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros.

FOTO / Serie del Caribe

La Serie del Caribe 2026 entrará en su cuarto día de competencia, con dos partidos de alto nivel a disputarse en Jalisco, Guadalajara.

Leones del Escogido vencieron a los Federales de Chiriquí con marcador de 16 carreras por 15, en un partido que estableció un récord de carreras anotadas y les permitió alcanzar su tercera victoria en la Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

Los Charros de Jalisco, representantes de México Rojo, le tomaron nuevamente la medida a los Tomateros de Culiacán (México Verde) y, tal como ocurrió durante la temporada invernal mexicana, este miércoles volvieron a derrotarlos con pizarra de 4 carreras por 2, en el partido que cerró la penúltima jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrada en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

Partidos para hoy jueves 5 de febrero - Serie del Caribe 2026

  • Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) vs Panamá (Federales de Chiriquí) a las 3:00 P.M. en el Estadio Panamericano de los Charros
  • República Dominicana (Leones del Escogido) vs México Verde (Tomateros de Culiacán) a las 8:05 P.M. en el Estadio Panamericano de los Charros
