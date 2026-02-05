Serie del Caribe 2026: Partidos para hoy jueves 5 de febrero FOTO / Serie del Caribe

La Serie del Caribe 2026 entrará en su cuarto día de competencia, con dos partidos de alto nivel a disputarse en Jalisco, Guadalajara.

Leones del Escogido vencieron a los Federales de Chiriquí con marcador de 16 carreras por 15, en un partido que estableció un récord de carreras anotadas y les permitió alcanzar su tercera victoria en la Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

