Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas se instalan en semifinales invictos FOTO: PROBEIS

La novena de Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas , remontó la pizarra 7-6 sobre Cuba para instalarse en semifinales de la Serie de las Américas 2026 , que se juega en Venezuela.

Los dirigidos por Rubén Rivera anotaron dos carreras en la novena entrada en las piernas de Carlos Mosquera y Brainer Bonaci para llevarse la victoria.

Carlos Sánchez sonó un cuadrangular en cuatro turnos y Gabriel Noriega pegó de 3-1 (1 doble) con 3 carreras empujadas, para ser los mejores a la ofensiva.

El derecho Jorge Bautista se acreditó la victoria, lanzando 2.1 episodios de 4 imparables, 2 bases por bolas y 4 ponches.

Próximo partido de Panamá en la Serie de las Américas 2026

La tropa canalera tiene récord de 5-0 y cierra la primera fase del torneo enfrentando a Argentina este miércoles 11 de febrero en el Estadio Monumental de Caracas (12:30 pm).

Los actuales campeones jugarán la semifinal el jueves 12 de febrero ante el cuarto clasificado en el mismo escenario.