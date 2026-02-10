SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol -  10 de febrero de 2026 - 15:51

Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas se instalan en semifinales invictos

Las Águilas Metropolitanas vinieron de atrás para superar a Cuba en la quinta fecha de la Serie de las Américas 2026.

La novena de Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas, remontó la pizarra 7-6 sobre Cuba para instalarse en semifinales de la Serie de las Américas 2026, que se juega en Venezuela.

Los dirigidos por Rubén Rivera anotaron dos carreras en la novena entrada en las piernas de Carlos Mosquera y Brainer Bonaci para llevarse la victoria.

Carlos Sánchez sonó un cuadrangular en cuatro turnos y Gabriel Noriega pegó de 3-1 (1 doble) con 3 carreras empujadas, para ser los mejores a la ofensiva.

El derecho Jorge Bautista se acreditó la victoria, lanzando 2.1 episodios de 4 imparables, 2 bases por bolas y 4 ponches.

Próximo partido de Panamá en la Serie de las Américas 2026

La tropa canalera tiene récord de 5-0 y cierra la primera fase del torneo enfrentando a Argentina este miércoles 11 de febrero en el Estadio Monumental de Caracas (12:30 pm).

Los actuales campeones jugarán la semifinal el jueves 12 de febrero ante el cuarto clasificado en el mismo escenario.

