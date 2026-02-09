Panamá volverá a las acciones este lunes 9 de febrero en la cuarta jornada de la Serie de las Américas 2026 donde continúa líder de la tabla de posiciones.
BÉISBOL Béisbol - 9 de febrero de 2026 - 06:57
Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy lunes 9 de febrero
Repasa la programación de los partidos para el 9 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá.
Resultados del domingo 8 de febrero
- Colombia 12-0 Curazao
- Argentina 0-10 Cuba
- Venezuela 7-2 Nicaragua
Partidos para hoy lunes 9 febrero en la Serie de las Américas 2026
- Curazao vs Cuba 1:30 pm, estadio Monumental
- Colombia vs Argentina, 4:30 pm estadio Fórum
- Nicaragua vs Panamá, 7:30 pm, estadio Monumental
