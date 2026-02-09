BÉISBOL Béisbol -  9 de febrero de 2026 - 06:57

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy lunes 9 de febrero

Repasa la programación de los partidos para el 9 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá.

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy lunes 9 de febrero

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy lunes 9 de febrero

Panamá volverá a las acciones este lunes 9 de febrero en la cuarta jornada de la Serie de las Américas 2026 donde continúa líder de la tabla de posiciones.

Resultados del domingo 8 de febrero

  • Colombia 12-0 Curazao
  • Argentina 0-10 Cuba
  • Venezuela 7-2 Nicaragua

Partidos para hoy lunes 9 febrero en la Serie de las Américas 2026

  • Curazao vs Cuba 1:30 pm, estadio Monumental
  • Colombia vs Argentina, 4:30 pm estadio Fórum
  • Nicaragua vs Panamá, 7:30 pm, estadio Monumental

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie de las Américas 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 7 de febrero

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy domingo 8 de febrero

Serie de las Américas 2026: Panamá derrota a Colombia para tercer triunfo en fila

Recomendadas

Últimas noticias