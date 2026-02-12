Panamá (Águilas Metropolitanas) volverá a las acciones este jueves 12 de febrero en las semifinales de la Serie de las Américas 2026 donde continúa líder de la tabla de posiciones.
SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol - 12 de febrero de 2026 - 08:31
Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero
Repasa los partidos para el 12 de febrero en la semifinal de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá (Águilas Metropolitanas).
Resultados del miércoles 11 de febrero
- Panamá 6 - 10 Argentina
- Cuba 8 - 7 Colombia
- Venezuela 12 - 4 Curazao
Partidos para hoy en la Serie de las Américas 2026
- Panamá vs Colombia en el Estadio Monumental de Caracas a las 12:30 P.M.
- Venezuela vs Cuba en el Estadio Monumental a las 6:30
En esta nota:
Recomendadas
SERIE DE LAS AMÉRICAS
Serie de las Américas 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 11 de febrero
BÉISBOL JUVENIL
Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 11 de febrero
Últimas noticias
SERIE DE LAS AMÉRICAS