Serie de las Américas 2026: Navegantes del Magallanes se coronan campeones

“Hemos hecho magia toda la temporada”. Así resumió Renato Núñez el cierre de una campaña inolvidable para los Navegantes del Magallanes , que este viernes protagonizaron otra épica remontada para darle a Venezuela el campeonato en la Serie de las Américas 2026 con una victoria por 10 a 9 , en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Núñez fue justamente la clave para firmar el triunfo de la escuadra venezolana ante los Caimanes de Barranquilla de Colombia en la final de la competencia. Fue un batazo suyo el que llevó a la goma la décima anotación de Magallanes.

¡ ! Levantamis el título de la temporada 2025-2026 de la LVBP y el 14 de nuestra historia , pic.twitter.com/9deT91crm1

Los colombianos tomaron por sorpresa a Venezuela en el primer capítulo con cinco rayitas y ganaban 9-1 en el quinto inning, pero no pudieron anotar más carreras y vieron impotentes cómo se les escapó el título.

UN PESADILLA - SERIE DE LAS AMÉRICAS 2026

El mánager César Izturis consiguió la fórmula para detener el ataque de Barranquilla ganando tiempo para que su ofensiva hiciera daño. “César nos habló a los lanzadores, nos dijo que nos usaría a todos para aguantar el juego lo más que se pudiera y resultó”, contó Silvino Bracho. “Nada más se necesitaba un inning para volver”.

Silvino Bracho, que lanzó el octavo inning, fue el pitcher ganador, mientras que el cerrador Felipe Rivero se acreditó el salvado. Pedro García cargó con la derrota. Por Colombia se destacaron Andrés Angulo (4-3, con 3 remolcadas) y Harold Ramírez (5-3, 2 anotadas y 2 remolcadas).

