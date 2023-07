Zayth Meléndez y sus impresiones después de lanzar juego perfecto

"Me siento muy orgulloso y muy feliz de lanzar un juego perfecto. Gracias a Dios lo hicimos", dijo el peloterito panameño post partido en Tainán, Taiwán.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvXFPp8MXxP%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABADhKBRO7l9mUQZBwGPLay90psXBZA90F9ZC0jcGgYl0zkI4ZBbnP8AqNlDuU1v6v18pBaysr73Ck2yBC9ZAVMnZCTUQAqcLSMe3Tbpq3aI2KIOdYQe4QYtlFmb9xGvpWBUZCT8jKMZAR1LWvTCZA1n8kicD4yIipKMaArrNIZBNjXm View this post on Instagram A post shared by Fedebeis Panama (@fedebeisoficial)

Meléndez trabajó 4.0 episodios completos y ponchó a seis bateadores para entrar en la historia con un juego impecable sin permitir hit ni bases por bolas en el triunfo de Panamá U12.

Cuando faltaba un out para lograr la hazaña, Meléndez destacó que se sentía "impresionado y pensando que podía golpear a uno, pero entró mi coach, me animó y pude sacar el out", comentó.

Mensaje para la fanaticada panameña

"Confíen en nosotros, no se desanimen y espero que nos sigan apoyando", finalizó el jugador de Panamá Oeste en la pelota nacional.

Las canaleros (1-2), jugarán este lunes ante República Checa desde las 10:00 p.m. por la cuarta fecha del torneo (En vivo por COS).