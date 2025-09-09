Balas, violencia, pandillas y la supervivencia de Terence Crawford, el hijo de Omaha, Nebraska

El invicto púgil estadounidense Terence Crawford tendrá el fin de semana la oportunidad de hacer crecer más su legado en la historia del deporte, después de crecer entre violencia, pandillas y hasta balas que amenazaron con su vida en las calles de su natal Omaha, Nebraska.

Crawford (41-0, 31 KOs) enfrentará el sábado 13 de septiembre al mexicano Canelo Álvarez por el título indiscutible de peso supermediano en Las Vegas, en un pleito de dos talentos generacionales.

Terence Crawford, un guerrero de Omaha, Nebraska

La infancia del ahora apodado como "Bud" fue dura en su natal Omaha, Nebraska, rodeado de peligro, pandillas y con desafíos que le hicieron estar enojado siempre, pasaje que recuerda con claridad y que luego transformó en fuerzas para subirse al ring.

Terence Crawford inició a los 7 años de edad, entrenando en un gimnasio de su barrio, un refugio para aquel chico enojado que pasó por psicólogos y psiquiatras.

A los 8 años de edad peleó por primera vez, una carrera amateur con altos y bajos que culminó con 70 peleas, perdiendo en 12 de ellas, poniendo a prueba su valor, coraje y dedicación.

Una bala en el camino de BUD

El año 2008, un año de cambios para Crawford llegó junto con su ascenso al profesionalismo, pero un disparo por poco cambia el camino del atleta estadounidense.

"Me dieron un tiro en la cabeza en 2008, luego de un juego de dados. La bala rebotó en mi cráneo y cayó. La ventana hizo que la bala girara en vez de ir derecho y fui manejando al hospital, no me iba a quedar sentado", mencionó en su momento el púgil para el portal de Top Rank, que estuvo a pocos centímetros de perder su vida.

El invicto recuerda que condujo seguidamente al hospital para que lo atendieran y asegurarse de que todo estaba en su lugar.

Después del impacto de bala que por poco llega a su cabeza, todo mejoró y el propio hijo de Omaha declaró que se alejó de malas compañías y se centró en perseguir la gloria, que luego alcanzó de una gran manera.

"Bud" siguió su camino y ha conseguido ser campeón en cuatro divisiones de peso, ligero, súperligero, wélter y súperwélter, en una de ellas convirtiéndose en el primer indiscutible en la era de los 4 cinturones, un hito en el deporte.

En busca de una hazaña mayor

Ahora, con una mentalidad y corazón de campeón, Terence Crawford medirá fuerzas ante Canelo Álvarez, en un rápido ascenso de dos categorías, en un pleito esperado y que pasará a la historia, en un cara a cara de dos grandes peleadores de esta era.

El fuerte pegador y orgulloso de Omaha, Nebraska, en donde todavía reside y cría a sus 7 hijos recibió los golpes de la vida y contragolpeó de forma brillante.