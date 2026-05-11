Daniel Dubois ganó una "guerra" británica ante Fabio Wardley

Daniel Dubois salió con las manos levantadas el fin de semana del Co-op Live Arena de la ciudad de Manchester, después de una guerra británica de la categoría de peso pesado ante Fabio Wardley.

Dubois, de 28 años de edad, aumentó su marca a 23 triunfos, con 22 por la vía rápida y le arrebató el invicto y el título de la OMB a Wardley (20-1-1), luego de levantarse de dos caídas, en una de las mejores peleas de lo que va del año 2026.

El apodado como "Dinamita" tuvo un inicio complicado, cayendo a la lona en los primer segundos del primer asalto y después en el asalto 3, después de un explosivo volado de derecha de Wardley, que aterrizó en la cabeza de Daniel Dubois.

Una guerra se desató en el cuadrilátero, con ambos atletas lanzando combinaciones largas, haciendo gala de su ofensiva, pero con un Dubois sacando la mejor parte y recortando en las tarjetas.

Wardley recibió constantes jabs y su rostro fue cambiando, con sangrado en su nariz y su ojo derecho visiblemente dañado, hasta cerrarse a mitad de combate.

El hasta ese momento campeón OMB mostró su corazón de campeón y resistió un duro decimo asalto, en donde parecía estar noqueado de pies.

Una remontada de Daniel Dubois para coronarse

El árbitro Howard Foster detuvo el brutal ataque de Daniel Dubois y el combate a los 28 segundos del undécimo asalto, con Fabio Wardley aún en pie, aunque maltrecho, ensangrentado e incapaz de defenderse.

Su impresionante victoria convirtió a al nacido en Greenwich, quien cayó a la lona durante el primer y tercer asalto, en bicampeón y en el primer boxeador en derrotar a Fabio, que aun que perdió se llevó aplausos y elogios por la guerra británica.