El súper campeón mexicano Canelo Álvarez se enfrentará al invicto púgil estadounidense Terence Crawford en velada en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, en un esperado combate por todos los títulos de la categoría de peso supermediano.

Canelo (62-2, 39 KOs), de 34 años de edad expondrá sus cinturones CMB, OMB, AMB y de la FIB, ante Crawford (41-0, 31 KOs), el histórico ex campeón indiscutible de peso wélter de 37 años , que ascenderá de categoría para un gran reto en busca de una hazaña mayúscula, que lo colocaría en un sitial de altura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1960693081478512834&partner=&hide_thread=false Watch the impossible become the inevitable in this once-in-a-lifetime fight.



CANELO vs. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

Saturday, September 13

9 PM ET | 6 PM PT #CaneloCrawford pic.twitter.com/aAnPHaQwii — Netflix (@netflix) August 27, 2025

¿Cuándo pelean Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El próximo 13 de septiembre será la cita con la historia, entre dos de los mejores libra por libra de los últimos años, un choque de talentos generacionales en una velada que será tramitada a través de la señal de Netflix, en vivo para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.

Bud, orgullo de Omaha, Nebraska, y Canelo, de Guadalajara, México, son boxeadores campeones en cuatro divisiones y ahora tendrán la oportunidad de elevar por los cielos su legado.

El cara a cara de estrellas mundiales continua en promoción bajo Riyadh Season de Turki Al-Alshikh, Dana White, presidente de la UFC, TKO Boxing y WWE, en una colaboración deportiva histórica.