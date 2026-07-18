Ryan García vs Conor Benn, un choque de poderes espera en el T-Mobile Arena

El combate por el campeonato de la categoría de peso wélter del CMB entre Ryan García y Conor Benn se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, un choque de dos explosivos atletas.

García (25-2, 20 KOs, 1 NC), estadounidense de 27 años de edad defenderá su título de las 147 libras ante Benn (25-1, 14 KOs), británico de 29 años de edad.

El inglés Benn tendrá su primera oportunidad por un título mundial. Su último combate fue en la categoría de peso wélter (147 libras) en abril de 2022, cuando el hijo de la leyenda británica Nigel Benn noqueó a Chris Van Heerden en el segundo asalto. Conor Benn, viene de una victoria contundente por decisión unánime sobre el dos veces campeón de peso superligero Regis Prograis el 11 de abril en un combate de peso pactado de 10 asaltos y 150 libras en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres.

Por su parte, el siempre polémico "King" Ryan volverá al mismo escenario en donde derrotó en su último combate a Mario Barrios, ganando por una amplia decisión unánime (119-108, 120-107, 118-109) el 21 de febrero.

Intenso cara a cara entre Ryan García y Conor Benn

Los púgiles se vieron por primera vez en Conferencia de Prensa promocional y tuvieron un cara a cara con mucha intensidad, en espera de llevar esa fuerza al cuadrilátero, cuando se enfrenten en velada de The Ring Magazine, Zuffa Boxing y Golden Boy Promotions.