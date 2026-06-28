El británico Ben Whittaker debutó a lo grande en territorio estadoundiense

El invicto púgil británico Ben Whittaker hizo su estreno en los Estados Unidos, en un choque de la categoría de peso semipesado que apenas superó el primer asalto en la velada Zayas-Boots en el Barclays Center de la ciudad de New York.

Whittaker aumentó su marca profesional a 12 triunfos, con 9 por la vía rápida, después de conectar con facilidad y derribar en dos ocasiones a Richard Rivera, que no fue rival para el originario de West Bromwich.

Gran actuación de Ben Whittaker en su debut en USA

Desde el inicio del combate, el británico hizo gala de su velocidad y su notable superioridad ante su rival, lanzando combinaciones y esperando el momento para conectar al estadounidense, algo que logró en la recta final del primer asalto, con un explosivo derechazo que aterrizó a un lado de la cabeza de Rivera, que lo hizo caer en la lona.

Luego en el segundo asalto el apodado como "The Surgeon" aterrizó un gancho de izquierda limpio para enviar nuevamente a su rival a la lona, pero en esta ocasión el árbitro Michael Griffin dio por terminada su pelea, tras ver en malas condiciones a Richard.

Ahora, con este resultado Whittaker, de 29 años de edad ha noqueado a cuatro oponentes consecutivos desde el controversial final de su primera pelea contra Liam Cameron en octubre del 2024 y ahora quiere poner en la mira a nombres más grandes en la categoría de las 175 libras.