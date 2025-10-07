El "Pitbull" Isaac Cruz y Lamont Roach Jr se enfrentarán en diciembre

El mexicano Isaac Cruz y el estadounidense Lamont Roach Jr se enfrentarán en evento principal de Premier Boxing Champions del próximo 6 de octubre en el Frost Bank Center de la ciudad de San Antonio, Texas en la categoría de peso superligero.

Cruz (28-3-1, 18 KOs), de 27 años de edad se verá cara a cara ante el campeón superpluma que ha ascendido grandemente Roach Jr (25-1-2, 10 KOs), de 30 años en un combate por el título interino CMB de las 140 libras.

El originario del Distrito Federal de México defenderá su cetro dorado tras ganarle contundentemente a su compatriota Omar Salcido Gamez el pasado mes de julio en el MGM Grand, Garden Arena de Las Vegas, en un pleito a 10 asaltos, rival que llegó de última hora tras caerse combate de revancha ante Ángel "Tashiro" Fierro.

Isaac Cruz tiene un talentoso rival en su camino

Lamont Roach Jr llega a este cara a cara después de empatar en un controversial pleito ante Gervonta Davis, en donde lució de gran manera, a pesar de su ascenso de categoría y ahora irá por un reto un peso más por encima de las 135 libras, en donde atrajo muchos reflectores alrededor del mundo.

El apodado como "The Reaper" se quedó a la espera de una revancha ante "Tank", pero este tomó otro camino al aceptar pleito de exhibición ante Jake Paul en noviembre y ahora se hace oficial su enfrentamiento ante el también pegador "Pitbull".