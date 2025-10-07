El "Pitbull" Isaac Cruz y Lamont Roach Jr se enfrentarán en diciembre

El mexicano Isaac Cruz y el estadounidense Lamont Roach Jr se enfrentarán en evento principal de Premier Boxing Champions del próximo 6 de octubre en el Frost Bank Center de la ciudad de San Antonio, Texas en la categoría de peso superligero.
El originario del Distrito Federal de México defenderá su cetro dorado tras ganarle contundentemente a su compatriota Omar Salcido Gamez el pasado mes de julio en el MGM Grand, Garden Arena de Las Vegas, en un pleito a 10 asaltos, rival que llegó de última hora tras caerse combate de revancha ante Ángel "Tashiro" Fierro.
Isaac Cruz tiene un talentoso rival en su camino
Lamont Roach Jr llega a este cara a cara después de empatar en un controversial pleito ante Gervonta Davis, en donde lució de gran manera, a pesar de su ascenso de categoría y ahora irá por un reto un peso más por encima de las 135 libras, en donde atrajo muchos reflectores alrededor del mundo.
El apodado como "The Reaper" se quedó a la espera de una revancha ante "Tank", pero este tomó otro camino al aceptar pleito de exhibición ante Jake Paul en noviembre y ahora se hace oficial su enfrentamiento ante el también pegador "Pitbull".