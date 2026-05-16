Errol Spence Jr: "Estoy rejuvenecido"

El ex campeón unificado estadounidense Errol Spence Jr está listo para volver a ver acción como profesional, después de una larga para desde el año 2023, algo que según el atleta zurdo lo ha "rejuvenecido".

Spence Jr (28-1, 22 KOs), con 36 años de edad tendrá el reto de volver para medirse ante el australiano Tim Tszyu el próximo 26 de julio en una pelea con peso pactado de 158 libras.

Un rejuvenecido Errol Spence Jr

“Me siento rejuvenecido. Creo que ese largo descanso me ayudó mucho, tanto física como mentalmente, y estoy listo para demostrarles a todos lo que aún puedo dar", mencionó Spence Jr para a Main Event.

“Me siento rejuvenecido. Creo que ese largo descanso me ayudó mucho, tanto física como mentalmente, y estoy listo para demostrarles a todos lo que aún puedo dar", destacó.

El originario de Long Island, New York volverá a los escenarios después de aquella derrota ante Terence Crawford por el campeonato indiscutible de peso wélter el 29 de julio del año 2023, la que ha sido la única derrota de su carrera como profesional, una que arrancó en el año 2012.

Ahora, su rival de turno ha recuperado terreno con 2 victorias, tras su segunda derrota ante Sebastian Fundora, una que terminó en 7 asaltos.

Una victoria podría valer el ponerse nuevamente en la mira de los grandes de la categoría, algo que buscarán ambos atletas en su cara a cara en territorio australiano.