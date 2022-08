Errol Spence Jr y Terence Crawford cerca de cerrar acuerdo para megapelea

“Mis fuentes dicen que el acuerdo para #SpenceCrawford está cerca de completarse. La pelea está programada para el 12 o el 19 de noviembre, probablemente, en Las Vegas, suponiendo que se concrete. PBC está analizando las posibilidades de la cartelera, con la chance de que aparezca el campeón ‘regular’ de las 147 por la AMB, Eimantas Stanionis“, escribió Dan Rafael en su cuenta de twiter.

Errol Spence Jr mantiene un gran récord de 28-0 y 22 por la vía del KO y posee los cinturones de peso wélter de la AMB, CMB y la FIB.

Mientras que Terence Crawford tiene un impresionante récord de 38-0, con 29 de sus victoria por la vía rápida y mantiene en su pode el título de la OMB del peso wélter.

Momento clave

Ambos púgiles sobrepasan los 30 años de edad y se encuentran en el mejor momento de sus carreras, con experiencia, velocidad y fortaleza para dar un verdadero espectáculo arriba del cuadrilátero.

"Soy el número 1"

"Sé que soy el número uno y no existe ningún cuestionamiento al respecto. Cuando le preguntas a un verdadero fan del boxeo quién es el número uno, ellos responderán que soy yo”, mencionó el boxeador de 34 años de edad para el podcast ShowTime Boxing.

“No creo que sea una cuestión de ego, mis actuaciones hablan por sí mismas. He noqueado a todos los que he enfrentado en el peso wélter y nunca he tenido una pelea cerrada. Los he dominado a todos y es simplemente por esa razón que soy el número uno. No solo lo he hecho en una división. He ido saltando y sigo dominando igual”, señaló Terence Crawford en días pasados.