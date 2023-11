Jermall Charlo lanza reto a Canelo Álvarez

Jermall Charlo y un mensaje para Canelo Álvarez

“Elígeme, sí, sé que todos lo vieron pelear con mi hermano gemelo, pero es un gemelo completamente diferente. Sabes, no estoy criticando nada de lo que hizo mi hermano. Se atrevió a ser genial, saltando dos categorías de peso para pelear con Canelo. Sabes, técnicamente, ese era mi momento de brillar, pero sabes, no me habría sentido tan bien al ir a esa pelea, como lo hice esta noche", mencionó Jermall Charlo.

“Quiero decir, ya sabes, no decir nada sobre Benavidez y comparar a esos dos, pero ya sabes, Canelo está en un nivel mucho más alto que Benavidez. Entonces, creo que esa pelea me habría hecho animarme. Realmente no estaba motivado por esta pelea, pero lo logré, ¿sabes?", añadió.

Canelo Álvarez recientemente superó al hermano gemelo, Jermell Charlo, campeón de las 154 libras que subió dos categorías para aceptar el reto.

Jermall también dejó claro que podrías buscar subir a las 168 libras, para medirse a Canelo y para quedarse en la categoría de peso supermediano.