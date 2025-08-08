Junto Nakatani confirma ascenso al peso súpergallo, categoría de Naoya Inoue

La estrella libra por libra Junto Nakatani confirmó recientemente que ascenderá de categoría, después de brillantes actuaciones en el peso gallo, en donde tenía en su poder los títulos mundiales CMB y de la FIB.

Nakatani (31-0, 24 KOs), de 27 años de edad llegará al peso súpergallo, que lidera su compatriota Naoya Inoue, así confirmó en una grabación para Excite Match SP de WOWOW.

El apodado como "Big Ban" actualmente posee una racha de 5 KOs consecutivos, en donde mostró su talento al mundo y colocándose entre los mejores 10 púgiles de la actualidad, según el reconocido ranking libra por libra de The Ring Magazine.

Ahora, el originario de Inabe-gun, Mie, está listo par amenazar las 122 libras y al púgil que tiene todos los cinturones en su poder, el también invicto Naoya Inoue, en lo que podría ser un choque de talentos del país del sol naciente.

Noya Inoue vs Junto Nakatani

El espigado zurdo y "El Monstruo" el pasado mes de marzo se vieron las caras en convención en Japón y dejaron claro que se enfrentarían en el 2026 y que tendrían como escenario el mítico Tokyo Dome.

En aquel momento los pegadores nipones intercambiaron palabras y sonrisas, un cara a cara que terminó con un fuerte pero amistoso apretón de manos.

Por el momento no se conoce cual sería el primer rival de Junto Nakatani en las 122 libras, tomando en cuenta que Inoue ya tiene rival confirmado para septiembre, el uzbeko Murodjon Akhmadaliev, pero se espera en en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre el inminente ascenso.