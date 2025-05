Naoya Inoue confirma un límite en su ascenso de categorías

FOTO: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Inoue, que recientemente extendió su racha invicta a 30, con 27 por la vía rápida, ha confirmado que no ha pensado en subir más allá de las 126 libras, una división más de la actual para él, en donde se mantiene con todos los cinturones.

El peso pluma, límite para Naoya Inoue

“Sí, el peso pluma es mi límite. No me interesa subir más. Si midiera 170 cm, sería diferente. Pero hay un límite en cuanto a mi físico. Incluso en el peso pluma junior, estoy ganando músculo poco a poco, mejorando mi físico y asumiendo el reto”, señaló el fuerte pegador de Yokohama en entrevista para The Ring Magazine.

“Ni siquiera he probado el peso pluma todavía, así que no puedo pensar en ir más allá de eso”, finalizó el indiscutible de las 122 libras.

De momento el apodado como "El Monstruo" borra de momento las posibilidades de llegar a las 130 o 135 libras, en donde fanáticos del deporte mundial esperan un cara a cara ante Gervonta Davis, pero el japones tiene claro lo difícil de la hazaña y respeta las categorías de peso en el deporte.

Ahora, Naoya Inoue puede ascender a las 126 libras, en donde existen grandes campeones mundiales que podrían darle memorables "guerras", como Rafael "El Divino" Espinoza, Stephen Fulton, Angelo Leo y Nick Ball.