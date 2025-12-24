Oleksandr Usyk, el #1 libra por libra tras retiro de Terence Crawford

El invicto ucraniano Oleksandr Usyk ha tomado la posición como número 1 del ranking libra por libra de The Ring Magazine, que ha sido recientemente actualizado.
Nueva actualización libra por libra, con Oleksandr Usyk como líder
1 TERENCE CRAWFORD EE. UU. 42-0-0 (31 KOs)
1 OLEKSANDR USYK Ucrania 24-0-0 (15 KOs)
2 NAOYA INOUE Japón 31-0-0 (27 KO)
3 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 22-0-0 (15 KOs)
4 DMITRY BIVOL Rusia 24-1-0 (12 KO)
5 ARTUR BETERBIEV Rusia 21-1-0 (20 KO)
6 JUNTO NAKATANI Japón 31-0-0 (24 KOs)
7 SHAKUR STEVENSON EE. UU. 24-0-0 (11 KOs)
8 DAVID BENAVIDEZ EE.UU. 30-0-0 (24 KOs)
9 DEVIN HANEY EE.UU. 33-0 (15 KOS)
10 OSCAR COLLAZO 13-0 (10 KOS)
El rey libra por libra Oleksandr Usyk en el presente año 2025 tan solo hizo una aparición, en choque de peso pesado ante Daniel Dubois, recuperando así su título de indiscutible, logro que hizo con el Wembley Stadium como escenario.
Por otra parte, Inoue y "Bam" Rodríguez ascendieron una posición, acompañando al ucraniano en el TOP 3.