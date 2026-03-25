Oleksandr Usyk, un motivador de lujo para Anthony Joshua y su proceso de vuelta a las acciones

El británico ex campeón de peso pesado Anthony Joshua está recibiendo una gran motivación, mientras que pasó algunos días entrenando en territorio ucraniano.

Un histórico del país europeo, Oleksandr Usyk, se ha mostrado con imágenes y videos emotivos, tras recibir en su tierra a AJ, que ha atravesado momentos difíciles en su vida y que planea volver a las acciones en el cuadrilátero.

Un emotivo entrenamiento para Anthony Joshua de la mano de Oleksandr Usyk

"Nosotros ahora no estamos aquí, nosotros ahora estamos en Miami Beach, tú sabes, nosotros bebemos, te gusta el coco, sí te gusta, bebemos coco frío con hielo y música, reggae, sí, sí sí, pasos largos, paso largo, faltan veinte segundos, sí sí, delicioso, paso largo, paso largo", dijo Usyk entre sonrisas y aplausos para AJ, que trotaba alfrente en una caminadora.

AJ visitó Ucrania, conoció costumbres y tradiciones del país europeo, siempre acompañado de Usyk, familiares y amigos, que lo hicieron sentir parte, en un ambiente de amor y fraternidad.

Anteriormente informes revelaron que Joshua, originario de Watford, Hertfordshire, Reino Unido planea volver al ring, luego del accidente automovilístico el pasado mes de diciembre del 2025 en Nigeria, en donde murieron dos de sus amigos cercanos.

Un momento emotivo de dos antiguos rivales que ahora viven actualidades distintas, pero siempre con un lazo, el deporte del boxeo.