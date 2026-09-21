Panamá brilló en el Torneo Roberto Durán El Legado, Durán vs Márquez

Panamá brilló a lo grande en el Torneo Roberto Durán El Legado , Durán vs Márquez, con un despliegue de talento joven, en donde se adjudicaron 7 victorias de las 12 finales que se llevaron a cabo en la Arena Roberto Durán.

El torneo reunió a jovenes talentos del boxeo amateur de todo el país, con caras a caras del más alto nivel ante púgiles mexicanos, unas que iniciaron el viernes 18 en el Centro de Combates Atheyna Bylon y concluyeron con las finales en la Arena Roberto Durán el sábado 20 de septiembre.

Daniel Sánchez lució brillante para darle apertura al torneo el viernes, con un despliegue boxístico impecable ante un buen marco de público que se hizo presente en el escenario, en donde figuras del patio se dieron cita, como Atheyna Bylon, Luis "El Nica" Concepción y el clasificado mundial Ricardo "El Científico" Núñez.

Brillantes talentos panameños en escena en el Torneo Roberto Durán El Legado

Set Rodríguez fue uno de los más destacados en el cuadrilátero, con una presión y pegada envidiable, para ganar el oro de los 50 kg luego de derrotar por RSC al mexicano Ángel Ortiz en el primer asalto.

La atleta chiricana Rachell Jurado también mostró su poder y calidad en el ring tras vencer por RSC a la mexicana Verónica Barrera en los 60 KG.

Por otro lado, el oriundo de Darién, Michael Bernal se lució en el cuadrilátero, ganándole por decisión unánime al mexicano Leonardo Sandoval, en una actuación impresionante, mostrándose elusivo, al mejor estilo olímpico, golpeando a placer a su rival y moviéndose como todo un experimentado en el cuadrilátero, por momentos con guardia diestra, pero también como zurdo.

Daniel Sánchez, Kenneth Sánchez, Abdiel Ibarra y Juan Ríos completaron los siete oros de Panamá, terminado 7 a 5 ante el team México de Rafael Márquez y Juan Manuel Márquez, en una exitosa primera edición del Torneo de la leyenda viviente Roberto "Manos de Piedra" Durán.