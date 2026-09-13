Ryan García acabó con Conor Benn en defensa titular de peso wélter en Las Vegas

El estadounidense con raíces mexicanas Ryan García defendió con éxito su título CMB de la categoría de peso wélter ante el británico Conor Benn en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas en pleito estelar de velada de Zuffa Boxing.

García, diestro de 28 años de edad hizo su primera defensa del cetro dorado de las 147 libras que le ganó a Mario Barrios en el mes de febrero, demostrando que busca reinar en la división.

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Un explosivo Ryan García en Las Vegas

El apodado como "King" salió con todo desde el primer campanazo, lanzando explosivos ganchos de mano izquierda, su mejor arma ofensiva y con la que ha conseguido grandes KOs

Benn intentó mover la cabeza y la cintura, mientras presionaba a Ryan, pero sin lograr conectarlo en el primer asalto.

En el segundo asalto el originario de Victorville, California salió de la misma manera, buscando acabar con su rival y lo consiguió a falta de 45 segundos del segundo asalto, cuando aterrizó una ,ano derecho impecable en el rostro del británico.

Conor cayó de rodillas y al levantarse fue nuevamente conectado y llevado a las cuerdas por el campeón, hasta que el arbitro Thomas Taylor detuvo el combate, a pesar de que Benn comenzaba a esquivar combinaciones.

Ryan García salió con su mano derecha levantada en Las Vegas y retó al recientemente coronado campeón wélter Teófimo López a un combate de unificación.