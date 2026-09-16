BOXEO Boxeo Internacional -  16 de septiembre de 2026 - 19:33

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Conoce a continuación sobre el próximo combate del púgil mexicano Canelo Álvarez.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

FOTO: Ring Magazine

El púgil mexicano Canelo Álvarez volverá a subir al cuadrilátero para enfrentar un nuevo reto en su carrera profesional, un choque ante un noqueador camerunés radicado en Quebec.

Álvarez (63-3-2, 39 KOs), de 36 años de edad está listo para volver a las acciones luego de su derrota el pasado septiembre del año 2025 ante Terence "Bud" Crawford en el Allegiant Stadium.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

La fecha será el 31 de octubre y su rival el noqueador Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), atleta nacionalizado francés de 31 años de edad, que viene de empatar en un gran choque ante el guatemalteco Lester Martínez en septiembre del pasado año 2025 en la velada Crawford-Canelo en Las Vegas.

El pleito tendrá en juego el cinturón CMB de la categoría de peso supermediano, cetro verde y oro que tiene en su poder Mbilli, luego de que enero del 2026 fue elevado a campeón absoluto en propiedad tras el retiro "Bud" Crawford.

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