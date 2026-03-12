¿Quién es Rico Verhoeven, próximo rival de Oleksandr Usyk?

Rico Verhoeven , un atleta histórico será quien se enfrente cara a cara a Oleksandr Usyk, en una velada que tendrá además como sede un escenario inédito.

El próximo 23 de mayo se verán las caras en as Pirámides de Giza en Egipto, en una pelea por el cinturón peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Quién es Rico Verhoeven?

Nació en territorio neerlandés un 10 de abril de 1989 en la ciudad de Bergen op Zoom, en donde creció y dio sus primeros pasos en el deporte a muy temprana edad, entrenando mayormente por su padre, u cinturón negro de Kárate.

Verhoeven comenzó a entrenar Kárate a sus 5 años de edad y Kickboxing a sus 7, deportes en los que se destacó a través de los años, mientras forjaba su carácter y voluntad con verdaderas "guerras" en el deporte.

El neerlandés comenzó a ver acción en el Kickboxing contra adultos cuando tenía a penas 16 años de edad, lo que lo llevó a ganar experiencia arriba del ring.

En el año 2004, el atleta diestro de 1.96 m de estatura debutó como profesional, brillando en compañías como K-1, It's Showtime y SUPERKOMBAT, hasta que en el 2012 dio el salto a la industria en donde escribiría con letras doradas su historia, Glory Kickboxing.

Desde 2013 ha mantenido un dominio inigualable en la organización de GLORY Kickboxing, en donde ganó los máximos honores en el año 2014.

Rico elevó su legado por los cielos desde entonces, sumando 20 defensas titulares y reteniendo el título mundial de los peso pesado durante 11 largos años, una marca impresionante en el deporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2029693634585506247&partner=&hide_thread=false Kickboxing legend Rico Verhoeven looking electric on the pads with Peter Fury



The former Glory heavyweight champion looks to shock the world against Oleksandr Usyk this spring



Glory in Giza | May 23rd | Live on DAZN pic.twitter.com/WVrpdvgVnP — Ring Magazine (@ringmagazine) March 5, 2026

Ahora, con 36 años de edad y con apenas 1 pelea en el boxeo profesional tendrá la oportunidad de enfrentar al histórico ex doble indiscutible campeón mundial Oleksandr Usyk, en un combate entre dos grandes de sus deportes.