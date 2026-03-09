Gervonta Davis e Isaac Cruz se enfrentarán por segunda ocasión, según informes

El invicto púgil estadounidense Gervonta Davis se enfrentará al mexicano Isaac Cruz en el verano de este año 2026, informaron distintas fuentes al insider Mike Coppinger de The Ring Magazine, en un cara a cara en la categoría de peso superligero.

Davis (30-0-1, 28 KOs) volverá al escenario luego de controversiales momentos en su carrera para medirse a un rival que ya enfrentó en el 2021, Cruz (28-3-2, 18 KOs), uno de los favoritos del público.

La primera vez que se midieron, el apodado como "Tank" ganó el choque en el Staples Center de la ciudad de Los Angeles por decisión unánime en diciembre del 2021.

Hasta ese momento, "Pitbull" le dio al pegador de Baltimore su más difícil pelea, por su también estilo agresivo y combinaciones explosivas, que fueron de la mano con una destaca defensa del originario de la Ciudad de México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InsideRingShow/status/2031090264215789627&partner=&hide_thread=false Gervonta Davis & Isaac Cruz are in talks for a rematch this summer at 140lbs, @MikeCoppinger has revealed on @InsideRingShow.



The two previously fought in 2021, with Davis winning a unanimous decision over Cruz. pic.twitter.com/Q4h0HDlaKy — InsideRingShow (@InsideRingShow) March 9, 2026

Según los informes, el pleito que se dio en el peso ligero ahora se llevará a cabo en los superligeros (140 libras) y sería por el campeonato interino del CMB.

La vuelta de Gervonta Davis

El originario de Maryland no pelea desde marzo del 2025, en donde empató ante Lamont Roach Jr en velada en Brooklyn, un pleito que terminó con polémica.