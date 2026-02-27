Oleksandr Usyk defenderá título peso pesado en las Pirámides de Giza en Egipto

El histórico campeón de peso pesado ucraniano Oleksandr Usyk defenderá título mundial en un escenario inédito, las Pirámides de Giza en Egipto, según se anuncio recientemente.

Usyk (24-0, 15 KOs), de 39 años de edad defenderá su cetro verde y oro del CMB ante un completo dominador en el Kickboxing, el neerlandés Rico Verhoeven, que hará su segundo combate profesional a sus 36 años de edad.

Glory in Giza | May 23rd | Live on DAZN pic.twitter.com/nQLKkzc15q — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2026

El actual número 2 libra por libra del mundo hará su aparición luego de su pleito ante Daniel Dubois en el 2025, un choque que ganó de manera impecable con un KO en el 5 asaltos en el Wembley Stadium de Inglaterra.

Choque de históricos de deportes de combate en el Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven

"Respeto profundamente a quienes alcanzan la cima en su deporte. Rico es uno de ellos: un atleta poderoso y un gran campeón. Es el verdadero rey del kickboxing. Ser campeón no se trata solo de cinturones", destacó el ucraniano para The Ring Magazine.

Verhoeven, actualmente tiene 36 años de edad, un atleta histórico en el Kickboxing, en donde ha conseguido dominar a placer la categoría de los pesados, especialmente en Glory Kickboxing, compañía en la que ha brillado con 20 defensas titulares y reteniendo los máximos honores durante 11 largos años.

En su andar por los deportes de combate, Rico tan solo ha visto acción una vez en el boxeo profesional y fue en el año 2014.

Por la máxima gloria

"Pasé doce años como campeón indiscutible de kickboxing de peso pesado y logré todo lo que me propuse. Pero permanecer en la cima durante tanto tiempo no me quitó el hambre, sino que la fortaleció", añadió el neerlandés.

"Usyk es el campeón indiscutible del boxeo. Ese es el tipo de desafío que me motivó. Indiscutible contra indiscutible. El mejor contra el mejor.", finalizó el originario de Bergen op Zoom.