Clásico Mundial 2026: Canadá eliminó a Cuba y se quedó con el grupo A

Canadá aseguró su primer boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 con una victoria de 7-2 sobre Cuba en un duelo de ganar o irse a casa disputado el miércoles por la tarde en el Hiram Bithorn Stadium. El equipo canadiense terminó la fase de grupos con marca de 3-1 y obtuvo el primer lugar del Grupo A gracias a su victoria en el enfrentamiento directo ante Puerto Rico el martes. Canadá se medirá al segundo lugar del Grupo B en Daikin Park, en Houston, más adelante esta semana.

Es un avance notable para los canadienses, quienes no habían terminado mejor que en el noveno lugar en cada uno de los cinco torneos anteriores. Canadá ya ha ganado más juegos este año (tres) que en cualquier otro Clásico.

En cuanto a Cuba, la nación caribeña finaliza en el tercer lugar del Grupo A con marca de 2-2. Es la primera vez en la historia del Clásico Mundial que los cubanos no avanzan más allá de la fase de grupos, en una zona donde Panamá quedó último con 1-3.

Sólida labor de Cal Quantrill en el Clásico Mundial 2026

El veterano derecho Cal Quantrill marcó el tono desde la lomita para Canadá, dominando a la ofensiva cubana. Así cambió la historia respecto a su única presentación previa en el Clásico, cuando permitió tres carreras y apenas sacó dos outs ante Gran Bretaña en 2023. Esta vez trabajó cinco innings de una carrera.

Así transcurrió una jornada histórica para los canadienses. Su duelo de cuartos de final será el viernes o el sábado, dependiendo de cómo termine la clasificación en el Grupo B.

