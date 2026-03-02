Conor Benn y Regis Prograis se enfrentarán en coestelar de Fury-Makhmudov de Netflix

La nueva estrella británica de Zuffa Boxing Conor Benn se medirá ante el estadounidense Regis Prograis en choque coestelar de velada de Netflix Fury-Makhmudov desde el Tottenham Hotspur Stadium el próximo 11 de abril, una velada que ya ha sido revelada a su totalidad.

Benn (24-1, 14 KOs), de 29 años de edad hará su primera aparición del año 2026, después de firmar contrato millonario con la compañía Zuffa Boxing y lo hará ante un experimentado ex campeón como Prograis (30-3, 24 KOs), de 37 años de edad y en un gran escenario deportivo de Inglaterra con capacidad de poco más de 60,000 espectadores.

Un explosivo Conor Benn en busca de grandes actuaciones

"El 11 de abril es lo más pronto posible. Volver al Tottenham Hotspur Stadium, donde hice historia contra Eubank Jr., lo es todo para mí. Mi última pelea allí le mostró al mundo quién soy y qué quiero hacer", mencionó el hijo de Nigel Benn, quien busca emular las grades "guerras" que vivió su padre.

"Peleando en los escenarios más grandes, en los espectáculos más importantes, no le temo a nadie. Estoy completamente concentrado y listo para ofrecer otra actuación impactante", añadió Benn.

El originario de Essex, Reino Unido viene de dos choques de alto calibre ante Chris Eubank Jr, en una rivalidad familiar, en la que ganó el último cara cara, que fue en las 160 libras.

Ahora, el británico disputará pleito en los superligero (140 libras), en donde se encuentra en lo más alto de los diversos rankings, en busca de una oportunidad titular, en una categoría con gran talento.