"El Pupilo" Oscar Collazo, el chico de Villalba que se codea entre los mejores libra por libra

El puertorriqueño Oscar Collazo en los últimos años ha representado de gran manera los colores de su natal Puerto Rico, con "guerras" y actuaciones de calidad que lo han posicionado poco a poco entre los mejores púgiles del mundo.

Collazo, un peso mínimo agresivo y con explosividad de 29 años de edad que a pesar de tener tan solo 13 peleas como profesional (10 de ellas ganadas por KO), su ascenso ha sido más que notorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoldenBoyBoxing/status/2031818948669272234&partner=&hide_thread=false !!! When Oscar Collazo forced Garen Diagan to quit on the stool! El Pupilo returns for more action in just 3 days.#BarbozaJrSimsJr | LIVE on DAZN | March 14

: https://t.co/WqA7WgrbxQ pic.twitter.com/nfHtZlL5my — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) March 11, 2026

El orgullo de Villalba, Oscar Collazo

El nacido en New Jersey, pero criado y hecho en las calles del Municipio puertorriqueño Villalba creció rodeado de agua y distintas complicaciones que lo hicieron forjar su carácter y voluntad de hierro.

Oscar comenzó a boxear a los 15 años tras sufrir acoso escolar y desde ahí su vida tomó un giro distinto, llegando a destacarse como amateur en un recorrido con más de 150 peleas, lo que lo llevó a convertirse en campeón panamericano en el año 2019.

En el año 2020 hizo su debut, este en las 110 libras, llegando al Coliseo Pedrin Zorrilla, San Juan y derrotando a Vicente Castro, en el inicio de su carrera profesional, una en la que busca elevar su legado.

Su estilo con una presión envidiable y fuertes combinaciones lo llevaron a ganar peleas de manera espectacular, hasta coronarse campeón peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo al vencer a Melvin Jerusalén en el mes de mayo del año 2023.

Un año después y con 3 combates con defensas exitosas, el apodado como "El Pupilo" dio un golpe sobre la mesa al unificar títulos OMB y AMB ante Thammanoon Niyomtrong, en velada en el The Venue Riyadh Season de la ciudad de Riad el 16 de noviembre del año 2024, en la que también ganó en título The Ring.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2031022507646423381&partner=&hide_thread=false Oscar Collazo became the first man to win The Ring's strawweight title when he stopped Knockout CP Freshmart, also unifying the WBA and WBO titles



Collazo defends The Ring title for the third time this Saturday against Jesus Haro on DAZN



Download The Ring's new mobile… pic.twitter.com/83E308CB8m — Ring Magazine (@ringmagazine) March 9, 2026

En el año 2025, Collazo defendió en 2 ocasiones sus cinturones de la categoría de peso mínimo, lo que lo llevó a ingresar al histórico ranking libra por libra de la reconocida revista The Ring, en el que actualmente ocupa el puesto número 10, junto a grandes nombres como Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Dmitry Bivol "Bam" Rodríguez, entre otros.

Una nueva defensa para el rey mínimo

Ahora, después de colocar su nombre entre los grandes de la actualidad volverá a defender sus cetros dorados el próximo sábado 14 de marzo, en un choque ante Jesús Haro, en velada en Anaheim, en donde compartirá con la indiscutible campeona Gabriel Fundora, todo en vivo por DAZN Boxing.