CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  12 de marzo de 2026 - 07:41

Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los cruces en los cuartos de final?

Ya están definidos las ocho novenas que disputarán los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 con cuatro interesantes partidos en los cuartos de final.

Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los cruces en los cuartos de final?

Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los cruces en los cuartos de final?

FOTO / WBC

Ya están definidos las ocho novenas que disputarán los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 con cuatro interesantes partidos en los cuartos de final.

Partidos de cuartos de final en el Clásico Mundial 2026

Viernes 13 de marzo

  • Corea del Sur vs República Dominicana en Miami, Florida
  • Estados Unidos vs Canadá en Houston, Texas

Sábado 14 de marzo

  • Puerto Rico vs Italia en Houston, Texas
  • Venezuela vs Japón en Miami, Florida

Los partidos de semifinales se jugarán el domingo 15 y lunes 16 de marzo. Mientras que la gran final será el martes 17, estos tres últimos partidos a jugarse en en Miami, Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WBCBaseball/status/2031960778773823578?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 11 de marzo

Clásico Mundial 2026: Canadá eliminó a Cuba y se quedó con el grupo A

Clásico Mundial 2026: Equipos clasificados a los cuartos de final

Recomendadas

Últimas noticias