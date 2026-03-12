Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los cruces en los cuartos de final?

Ya están definidos las ocho novenas que disputarán los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 con cuatro interesantes partidos en los cuartos de final.
- Corea del Sur vs República Dominicana en Miami, Florida
- Estados Unidos vs Canadá en Houston, Texas
Sábado 14 de marzo
- Puerto Rico vs Italia en Houston, Texas
- Venezuela vs Japón en Miami, Florida
Los partidos de semifinales se jugarán el domingo 15 y lunes 16 de marzo. Mientras que la gran final será el martes 17, estos tres últimos partidos a jugarse en en Miami, Florida.