Falleció el ex campeón mundial Ismael Laguna "El Tigre" de Colón

El histórico ex campeón mundial panameño y una de las máximas figuras deportivas del país Ismael Laguna falleció a sus 83 años de edad, informó en sus redes sociales Lo Mejor del Boxeo.

Laguna, nacido en junio del año 1983 es y seguirá siendo una de las grandes inspiraciones a través de las generaciones del deporte de Panamá, un atleta que alcanzó en el año 2001 el Salón de la Fama del boxeo Internacional, un legado que quedará marcado en la historia para siempre.

Ismael Laguna, "El Tigre" de Santa Isabel, Colón, un brillante atleta panameño

El originario de la provincia de Colón arrancó su carrera como profesional en el año 1960, en un choque en la ciudad de Panamá ante su compatriota Antonio Morgan, tan solo pesando 118 libras.

Ismael Laguna, el de Santa Isabel fue escalando en el deporte, viendo acción en su natal Panamá, también en Brasil, Venezuela, Colombia y México, marcando el camino con un récord de 38 triunfos y tan solo 2 derrotas, esto antes de llegar al recordado año 1965.

El púgil panameño consiguió los máximos honores en el año 1965, cuando derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz, en aquel 10 de abril en l Juan Demóstenes Arosemena, llegando a la cima con el título mundial en la categoría del peso ligero, en uno de los memorables momentos en el deporte panameño.

Poco tiempo después, en julio del mismo año, el púgil de 1,75 m de estatura se enfrentó al histórico "Intocable" Nicolino Locche en el Estadio Luna Park, de Buenos Aires, pleito que terminó en un empate.

Al final del mismo 1965 perdería el título del CMB de las 135 libras en "La Isla", pero volvió a lo más alto en 1970, coronándose por segunda vez en el peso ligero, en un pleito ante Mando Ramos.

"El Tigre" de Colón continuó su carrera hasta que le puso fin en el año 1971, después de caer ante Ken Buchanan en el Madison Square Garden, una travesía que terminó con marca de 65-9-1 y 37 de sus triunfos por la vía rápida, siendo un emblema deportivo de Panamá y e inspiración.

Un fallecimiento que trae tristeza, una gran perdida, pero también deja un legado que perdurará a través de la historia, una leyenda que marcó el camino para muchos otros que saltaron al escenario tiempo después.