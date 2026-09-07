Naoya Inoue habla de la posible megapelea ante "Bam" Rodríguez y las habilidades de la estrella P4P

El invicto púgil japonés Naoya Inoue habló para la revista The Ring sobre su presente y futuro en el deporte, sin dejar de pasar por alto el tema de la posibilidad de enfrentarse a otra estrella invicta del boxeo, a "Bam" Jesse Rodríguez.

Inoue (33-0, 27 KOs), de 33 años de edad no sube al cuadrilátero desde el mes de mayo, la noche que le ganó a su compatriota Junto Nakatani en el mítico Tokyo Dome, un pleito que llegó a la distancia de los 12 asaltos.

Ahora, el apodado como "El Monstruo" dejó claro que tiene en la mira la megapelea ante el zurdo originario de Álamo en San Antonio Texas, pero que también tiene el deseo de ir más allá, con el reto de ascender una vez más de categoría, esta vez a las 126 libras (peso pluma).

Naoya Inoue con la mira puesta en "Bam" y en su ascenso al peso pluma

“Si analizas mi carrera, aparte de las cuatro peleas por el título que he tenido durante mi reinado como campeón en cuatro divisiones, si me preguntas si hubo peleas que sí o sí debía hacer, diría: 'Bueno, no lo sé'. Así que la pelea contra Bam tampoco es una pelea que deba hacer sí o sí. Dicho esto, si quiero aprovechar al máximo el tiempo que me queda en el peso supergallo, creo que Bam es realmente la única opción”, mencionó el noqueador de Yokohama.

“Mi postura es prácticamente la misma. Y si la pelea contra Bam no se concreta, también estoy pensando en subir a peso pluma. No quiero pasar los últimos dos o tres años de mi carrera jugando a lo seguro. Quiero subir de categoría y seguir poniéndome a prueba”, señaló el actual número 1 libra por libra (P4P) de The Ring Magazine.

Inoue habla de la última pelea de "Bam", su estreno en el peso gallo

“La vi. Vi la pelea completa, no solo los mejores momentos. Me dio la impresión de que, físicamente, las cosas no estaban del todo bien para él. Pero aun así logró terminar la pelea por nocaut. Su fuerza no se basa realmente en la potencia física. Tiene la habilidad de golpear con una precisión milimétrica. Por ejemplo, incluso si peleara en peso superpluma o ligero, creo que aún podría lastimar a un oponente con un golpe inesperado. Creo que es lo mismo con Bam. Si hubiera intentado depender de la fuerza física en esa pelea, no creo que hubiera logrado ese tipo de nocaut. Vi en él esa habilidad para conectar golpes desde puntos ciegos y aprovechar las debilidades de su oponente”, finalizó el indiscutible campeón de peso supergallo.

Naoya Inoue también mencionó que a pesar de los ascensos de categorías, no cree que haya tanta diferencia entre él y Jesse Rodríguez, actual número 4 libra por libra del mundo y ex unificado de las 115 libras, un talento de 26 años de edad que se ha abierto paso desde San Antonio a través de los años, atrayendo reflectores del mundo del boxeo.

"Bam" tendría que ascender una categoría más para retar a Naoya Inoue, ya que recientemente se estrenó en el peso gallo, en las 118 libras, pero el desafío sería en las 122 libras, categoría en donde el japonés ha dominado a placer.