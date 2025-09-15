Terence Crawford se convierte en el nuevo rey libra por libra de The Ring FOTO: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Terence Crawford, púgil de 37 años de edad ascendió en el ranking libra por libra de The Ring Magazine, en la nueva actualización tras una actuación brillante el pasado sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Crawford, experimentado ambidiestro se coloca como el número 1 en el reconocido ranking de la llamada "Biblia del Boxeo", que lanzó su actualización P4P este lunes 15 de septiembre.

