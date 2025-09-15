BOXEO Boxeo Internacional -  15 de septiembre de 2025 - 15:56

Terence Crawford se convierte en el nuevo rey libra por libra de The Ring

El histórico estadounidense Terence Crawford es el nuevo número 1 libra por libra de The Ring Magazine.

FOTO: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Terence Crawford, púgil de 37 años de edad ascendió en el ranking libra por libra de The Ring Magazine, en la nueva actualización tras una actuación brillante el pasado sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Crawford, experimentado ambidiestro se coloca como el número 1 en el reconocido ranking de la llamada "Biblia del Boxeo", que lanzó su actualización P4P este lunes 15 de septiembre.

El rey "P4P" Terence Crawford

"Bud", ahora campeón de cinco divisiones de peso, es el nuevo número 1, mientras que su último rival y ex indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez baja del 8 al 10. Oleksandr Usyk, 2, y Naoya Inoue, 3, bajan un puesto cada uno. Shakur Stevenson, 8, y David Benavidez, 9, suben un puesto cada uno.

Nueva actualización libra por libra

1 TERENCE CRAWFORD EE. UU. 42-0-0 (31 KOs)

2 OLEKSANDR USYK Ucrania 24-0-0 (15 KOs)

3 NAOYA INOUE Japón 31-0-0 (27 KO)

4 DMITRY BIVOL Rusia 24-1-0 (12 KO)

5 ARTUR BETERBIEV Rusia 21-1-0 (20 KO)

6 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 22-0-0 (15 KOs)

7 JUNTO NAKATANI Japón 31-0-0 (24 KOs)

8 SHAKUR STEVENSON EE. UU. 24-0-0 (11 KOs)

9 DAVID BENAVIDEZ EE.UU. 30-0-0 (24 KOs)

10 CANELO ALVAREZ México 63-3-2 (39 KOs)

