Canelo Álvarez: "No sé si será mi última pelea, pero será única", sobre su combate ante Terence Crawford

A dos días de chocar con el invicto Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dijo el jueves que desconoce si será la última gran pelea de su carrera pero aseguró que será "única".

Álvarez, monarca indiscutido del peso supermediano, y Crawford, que ostentó todos los cinturones del superligero y welter, se medirán el sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas (65.000 asientos) en uno de los combates que más expectación han generado en los últimos años y que será retransmitido en directo por Netflix.

"Uno puede ver qué tan grande es esta pelea. Todo el mundo está involucrado: Netflix, Riyadh Season, y con dos de los mejores boxeadores de esta era", expuso "Canelo" en la última rueda de prensa previa al combate.

Todo listo para el duelo de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Miles de aficionados acudieron a la conferencia celebrada en el T-Mobile Arena de la capital del juego, la inmensa mayoría de ellos para alentar a Álvarez, que vistió camiseta negra sin mangas y gafas de sol.

El ícono del boxeo mexicano recalcó que es una de las "mayores peleas" de su carrera pero evitó considerarla su último gran reto.

"No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos que nos depara el destino", dijo Álvarez. "Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida".

Tras casi cuatro año sin ganar por nocáut, Canelo aspira a un triunfo contundente con el que demostrar que sigue al máximo nivel a los 35 años.

"Pondré todos mis elementos y si el nocáut viene, bien, y si no demostraré por qué soy el mejor", afirmó el mexicano, advertido de los riesgos que conlleva medirse a un rival más ligero y veloz.

"Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos, la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar", reconoció el púgil de Guadalajara, que quiere darle una alegría a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

El sábado "Canelo" volverá a poner en juego sus cuatro cinturones del peso supermedio (168 libras - 76,2 kg), una colección de la que Crawford se quiere apoderar para lograr un nuevo hito en el boxeo.