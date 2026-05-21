Panameño Ángel Bethancourt superó la báscula previo a choque titular

El invicto púgil panameño de 24 años de edad Ángel Bethancourt superó la báscula previo a su enfrentamiento de este viernes 22 de mayo en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon ante el medallista olímpico colombiano Yuberjen Martínez por el título Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Bethancourt (8-0-1, 5 KOs) subió a la báscula y marcó 111 1/2 libras, mientras que su rival, Martínez (6-0, 6 KOs) 111 1/4 libras, haciendo completamente oficial su pleito en la categoría de peso mosca.

Inspirado y motivado Angel Bethancourt

“Con mucho corazón primero que todo, porque es lo primero que debemos tener arriba del ring, ir con corazón, pelear con corazón, yo quiero llegar a ser campeón , ese es mi sueño, es lo que anhelo y quiero ser grande, salir adelante y sacar a mi familia adelante”, mencionó el oriundo de Chilibre, que también recibió palabras de motivación por parte de José “El Magnífico Núñez, su compañero de gimnasio que sabe lo que es superar un reto de esta clase.

Por su parte el colombiano de 34 años de edad habló luego de marcar antes del límite de la categoría.

“Me siento súper bien, ya pasamos la primera pelea qué es el peso, estamos súper contentos, esperando la hora cero para salir hacer lo que más nos gusta a nosotros”, añadió el medalla de plata en Río Yuberjen Martínez.

Ahora solo falta esperar el cara a cara en el cuadrilátero este viernes 22 de mayo como plato principal, en una gran velada repleta de invictos atletas en donde conoceremos al próximo campeón Latino OMB del peso mosca, un cinturón que garantiza una gran posición en el ranking en busca de una futura oportunidad por el título mundial.