Deontay Wilder reaparece en redes sociales y felicita a Fury

"¡Vaya, que noche! Ante todo, me gustaría agradecer a Dios por permitirme darle al mundo otra parte de mí que está impulsada con pasión y determinación. Me gustaría agradecer a mi equipo y a mis fans por estar a mi lado durante este largo proceso".

"Mentiría si dijera que no me decepcionó el resultado, pero después de reflexionar sobre mi viaje, ahora veo que lo que Dios quería que experimentara es mucho más grande de lo que esperaba que sucediera. No obtuvimos la victoria, pero un hombre sabio dijo una vez que las victorias están dentro de las lecciones", señaló Bronze Bomber en su cuenta de Instagram.

"Aprendí que a veces hay que perder para ganar. Aunque quería la victoria, disfruté viendo a los fanáticos ganar aún más. Con suerte, probé que soy un verdadero Guerrero y un verdadero Rey en este deporte", recalcó Deonaty Wilder.

“Probamos que sin importar cuánto te golpeen con pruebas y aflicciones, siempre puedes elegir vivir y pelear de nuevo por lo que crees”.

“Por último y no menos importante, quiero felicitar a Tyson Fury por la victoria y agradecerte por las memorias históricas que vivirán para siempre”, dijo Wilder.

Esta pelea en el peso pesado entre Deontay Wilder y Tyson Fury será recordada a lo largo de la historia como una verdadera guerra en Las Vegas, un combate con emociones de principio a fin.