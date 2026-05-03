David Benavidez "aplasta" al Zurdo Ramírez para conquistar los títulos crucero de la AMB y OMB

El invicto David Benavidez escribió una nueva página en su carrera al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto a Gilberto Zurdo Ramírez y conquistar los títulos crucero de la AMB y la OMB en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Apodado “El Monstruo Mexicano”, Benavidez lució dominante desde los primeros episodios gracias a su velocidad de manos, presión constante y combinaciones al rostro que fueron desgastando al “Zurdo”. En el cuarto asalto mandó a Ramírez a la lona con una potente ráfaga, dejando claro que controlaba el combate.

La definición llegó en el sexto round, cuando Benavidez conectó una serie de golpes que castigaron severamente el ojo derecho del sinaloense. Ramírez volvió a tocar la lona y el árbitro decidió detener la pelea ante el evidente daño recibido, decretando el triunfo por TKO para el peleador nacido en Phoenix.

David Benavidez, múltiple campeón

Con esta victoria, Benavidez se convirtió en campeón mundial en tres divisiones diferentes, luego de haber reinado previamente en los pesos supermediano y semipesado. Ahora suma cinturones también en el peso crucero, consolidándose como uno de los mejores libra por libra del momento. Actualmente tiene títulos en el peso semipesado (175 libras): campeón del CMB y campeón regular de la AMB.

El triunfo además mantiene intacto su récord profesional, que ahora asciende a 32 victorias, 26 de ellas por nocaut, reafirmando el enorme momento que atraviesa en el boxeo internacional.