Jake Paul registra el retiro más corto de la historia

"Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano y ahora apoyarlo tal y como lo hice cuando enfrentó a Floyd Mayweather. No di mi mejor pelea esta noche, pero mis piernas estaban algo temblorosas, no me había sentido así desde mi primer pelea", declaró Jake Paul luego de su combate.