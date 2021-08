Julio César Chávez habló sobre el día que insultó al 'Chapo' Guzmán tras no llevarle drogas

Julio César Chávez confesó que le reclamó al 'Chapo' Guzmán cuando no le llevó drogas

El ex boxeador mexicano confesó que tras su combate ante Hector Macho Camacho, se reunió con líderes de los cárteles y, sin revelar el lugar donde se encontraban, estuvo rodeado de personas como, Joaquín Guzmán Loera (Chapo Guzmán), Héctor Luis El Güero Palma, Amado Carrillo (El Señor de los Cielos), Juan José Esparragoza (El Azul), Ismael Mayo Zambada y los Arellano Félix.

"Habían como mil años de cárcel", dijo Julio César Chávez, sobre el encuentro con estos líderes, a quienes aseguró que luego terminaron sin hablarse, aunque siempre lo respetaron.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ, EL HOMBRE detrás de LA LEYENDA | La entrevista con Yordi Rosado

"Yo estaba loco, porque fue el día que me drogué (por primera vez), todos hablaban de la pelea con Macho Camacho, hasta que yo me enfadé, yo lo que quería era perico. Había como 300 cabrones armados, pero nadie traía perico, y dije ‘como nadie trae perico, váyanse a la chingada", comentó Julio César Chávez.

Tras su enojo, llegó lo que pedía el boxeador mexicano, quien fue adicto a las drogas y el alcohol.

Además del consumo, Chávez aseguró que recibía constantes regalos de sus 'amigos' de los cárteles.

“Me regalaban la droga, diamantes, relojes, me decían 'es un regalo, cabrón'. Tengo joyas, todavía tengo unos guantecitos que me dio Pancho Arellano, que cuestan 80 mil dólares”, agregó.

En esta entrevista con Yordi Rosado en Youtube, Julio César Chávez celebraba 12 años sin alcohol ni drogas, justo en estas fechas de septiembre.

“Mi vida le dio un giro de 360 grados. Me siento bien. Tranquilo conmigo mismo. Todas las estupideces que cometí en mi adicción, creo que ya las he pagado”, finalizó Chávez.