Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr . afrontará en libertad provisional su juicio en México por presuntos nexos con el narcotráfico, informó su abogado este sábado al término de la primera audiencia judicial.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue deportado a México desde Estados Unidos el pasado lunes y este sábado fue presentado ante un juez federal en el estado de Sonora (noroeste)

"Va a quedar puesto en inmediata libertad porque así lo ordenó el juzgador", dijo a la prensa el abogado Rubén Fernando Benítez.

La Fiscalía General no respondió inmediatamente a una solicitud información sobre el caso por parte de la AFP.

El cargo del que se le acusa a Chávez Jr. fue "delincuencia organizada" sin funciones de jerarquía y se le señala específicamente de participar en la "introducción clandestina de armas a México", añadió el abogado.

Explicó que al deportista se le impusieron "medidas muy estrictas", como no salir del país, pero aseguró que "las va a observar" de manera estricta.

Debido a los trámites, podrían pasar unas horas para que salga en libertad condicional.

¿Por qué es acusado Julio César Chávez Jr?

Chávez, de 39 años, fue detenido el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos en Los Ángeles acusado de mentir en su solicitud de residencia permanente en ese país.

Al conocerse que había una orden de captura vigente en México, las autoridades estadounidenses lo entregaron en un puente fronterizo de Sonora a la justicia mexicana, que lo trasladó al penal de Hermosillo, la capital estatal.

La audiencia del sábado inició al final de la tarde y concluyó por la noche.

Según medios locales, la Fiscalía General pidió al juez tres meses adicionales para investigar y reunir más pruebas contra el pugilista. La próxima audiencia será el 24 de noviembre.

De ser hallado responsable, dijo su abogado, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.

El arresto del púgil en Estados Unidos tuvo lugar sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.