"El Magnífico" José Núñez enfrentará al medallista olímpico Erislandy Álvarez en convención de la AMB

El invicto panameño José Núñez enfrentará reto en Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un pleito de alto calibre en la categoría de peso superligero conttra Erislandy Álvarez.

Núñez (17-0-2, 7 KOs), de 27 años de edad se medirá en un cara a cara ante Erislandy Álvarez, cubano de 25 años de edad, que tiene marca como profesional de 6-0, con 2 por la vía rápida, un atleta con gran recorrido amateur.

El originario de Panamá inició su carrera profesional en el 2017 y tuvo un ascenso notable después de su empate ante Aram Avagyan en el 2021. Después de aquel combate, “El Magnífico” vivió una racha de 6 triunfos consecutivos, entre ellos la destacada noche ante Omar Salcido Gámez en Plant City, Estados Unidos, boxeador mexicano que en ese momento se encontraba con marca perfecta.

José Núñez tiene rival

Ahora, el estilista panameño llega a este choque después de un “No Contest” ante el argentino Jorge Luis Soto, en un combate en el que inicialmente Núñez había caído por TKO.

Por su parte, Álvarez, de Cienfuegos, Cuba llegará a este choque luego de ganarle por decisión unánime a Rogelio Jiménez en el cierre del año 2025.

Erislandy Álvarez dio el salto al profesionalismo en el 2023 y un año después participó en los Juegos Olímpicos de París, en donde se hizo con la Medalla de Oro, con una gran actuación y emotiva dedicatoria a su abuela fallecida.

La cita Álvarez-Núñez será el 24 de abril en el Gimnasio Club México de Santiago de Chile y con el título Continental Américas de las 140 libras en juego, además de la oportunidad de ascender en el ranking de la categoría.