Manny Pacquiao es elegido vicepresidente de la IBA

El legendario boxeador filipino Manny Pacquiao , de 46 años, fue nombrado el lunes vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), institución excluida del mundo olímpico por sus numerosos problemas de gobernanza.

Nombrado tras una reunión de la IBA en Manila, Pacquiao "trabajará junto al presidente", el ruso Umar Kremlev, "para desarrollar los programas centrados en los deportistas, promover el boxeo en Asia y más allá, y para defender la equidad y la protección de los boxeadores", anunció la organización.

"Me dedicaré a construir puentes - entre amateurs y profesionales, entre el este y el oeste, entre generaciones y entre las culturas", prometió el filipino, citado en el comunicado.

Antes de colgar los guantes en 2021, "Pacman" se convirtió en el único boxeador de la historia en lograr un título mundial en ocho categorías diferentes, alargando su reinado a lo largo de cuatro décadas (1990, 2022, 2010 y 2020).

Tras entrar en política en 2007, primero como diputado, luego como senador y después como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, en las que perdió, ha defendido posturas conservadoras en el ámbito social, marcadas por su conversión al evangelismo, y liberales en el aspecto económico.

Temas del IBA

La IBA, que durante décadas fue la institución responsable de gestionar el boxeo amateur, fue suspendida en 2019 y vetada definitivamente en 2023 por el COI, que confió la organziación de los torneos olímpicos de boxeo a la recién creada World Boxing.

Durante los Juegos Olímpicos 2024 de París, la IBA alimentó la polémica sobre el género de dos boxeadoras, la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, al revelar que había excluido de sus campeonatos mundiales a ambas púgiles un año antes.

