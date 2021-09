"Perro que ladra no muerde", dice Canelo Álvarez a Caleb

"Como dicen por ahí perro que ladra no muerde y yo la verdad es que no ladro mucho, pero si muerdo, ya lo han visto. No sé porque diga eso, el que está hablando mucho es él pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia", dijo el mexicano en la presentación del cetro Teotihuacán del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).